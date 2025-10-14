Joven es atacado a puñaladas al ser descubierto con la mujer de su prójimo en Siuna

En estado delicado fue llevado a Hospital Primario Carlos Centeno, el joven de iniciales E.S., de 24 años, tras recibir seis puñaladas en diferentes partes del cuerpo, al ser sorprendido acostado con una mujer comprometida.

Joven apuñalado en Siuna por un triángulo amoroso

El lamentable incidente sucedió en horas de la madrugada, luego que un sujeto descubrió a su pareja en su propia casa, en los brazos de su amante en la comunidad Coperna, en Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Cazadores de noticias informaron que aparentemente el hombre oficial se había ido a trabajar a otra comunidad, pero alguien le advirtió que cuando él no estaba, su pareja, metía al “lechero” a su casa para que la acurrucara.

Fue en esas supuestas circunstancias en que el hombre decidió regresar de madrugada a su casa y al ver al “compadre” en su cama, le dio dos cuchilladas en el tórax y otras cuatro en el brazo y la mano izquierda.

Tras ver al “pata de bolsa” sangrando profusamente del pecho, el agresor pensó que lo había matado y salió corriendo de la casa para huir con rumbo desconocido, en tanto la mujer pidió ayuda a los vecinos.

Aunque las autoridades policiales de Siuna ya están investigando el suceso, no se ha revelado la identidad del agresor, mucho menos de la mujer, quien debe estar lamentando lo ocurrido y todo por culpa de los vecinos chismosos.

