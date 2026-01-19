Joven en estado de ebriedad muere al derrapar en su motocicleta en El Viejo

En el centro asistencial de El Viejo, en Chinandega, murió la noche de este domingo el motociclista Keyler Eliel Moreno Soriano, de 30 años, víctima de las lesiones sufridas en accidente de tránsito.

Cazadores de noticias informaron que Keyler Eliel supuestamente manejaba borracho su motocicleta, cuando perdió el control y derrapó sobre la vía, frente al bar El Paraguas, en la ciudad de El Viejo.

El fallecido era originario ahí mismo de municipio de El Viejo, y se convirtió en el primer motociclista que muere este año en accidente de tránsito en el departamento de Chinandega, según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya.

