Olas arrastran mar adentro a joven que se daba chapuzón en balneario Paso Caballos, Chinandega

El joven Javier Felipe Solís Rojas, de 18 años, se encuentra desaparecido tras ser arrastrado por las fuertes olas del balneario Paso Caballos, en el municipio de Corinto, en el departamento de Chinandega.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Javier Solís llegó en compañía de su mamá Yoan del Carmen Rojas Munguía de 43 años, en una excursión procedente de Malpaisillo-Larreynaga, León al populoso balneario.

Javier, se daba un chapuzón junto a Joel Duarte Rojas de 15 años y Roberto Carlos Andino Reyes de 20, cuando fueron sorprendidos por una fuerte ola que los arrastró mar adentro, sin embargo, solo dos pudieron ser rescatados y trasladados al centro asistencial de la zona.

En tanto, las labores de búsqueda de Javier, serán reanudadas mañana a primera hora por miembros de la Fuerza Naval.

El joven Javier Felipe Solís Rojas, es originario de originario de la comunidad El Barro en Malpaisillo-Larreynaga.