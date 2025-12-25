Joven de Río San Juan en estado delicado tras vuelco de camión en Juigalpa

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la salida de la ciudad de Juigalpa dejó como resultado al joven Víctor Saballos en estado de salud delicado, tras quedar atrapado bajo un cargamento de piedras canteras.

Saballos, es originario de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de El Castillo, Río San Juan, y al momento del percance andaba laborando como ayudante en el camión de carga.

El accidente ocurrió cuando el pesado vehículo, cargado con material de construcción, se volcó por razones que aún investigan las autoridades.

Testigos en la zona informaron que, tras el vuelco, varias piedras canteras cayeron directamente sobre la humanidad del joven, causándole lesiones de gravedad.

El camión era conducido por Jeffrey Jiménez, hijo del dueño del camión, el señor Rito Jiménez, también originarios de la zona de Buena Vista.

Inmediatamente después del suceso, unidades de socorro y personas que transitaban por el lugar auxiliaron a la víctima.

Saballos fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario local, donde permanece bajo pronóstico reservado debido a la complejidad de sus heridas.

Agentes de la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas exactas que provocaron el volcamiento a la salida de la cabecera departamental de Chontales.

