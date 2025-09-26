Joven de Nueva Segovia, pierde la vida en accidente de tránsito en Yalaguina, Madriz

Víctima de politraumatismo murió este viernes la joven Ariana Paola Moncada, al chocar en motocicleta contra un furgón en un tramo de carretera en el municipio de Yalaguina, departamento de Madriz

Ariana Paola manejaba la moto placa NS 31-414, cuando por causas desconocidas colisionó contra un furgón matricula TCI 43-45, cuyo conductor esta detenido, mientras se amplían las investigaciones.

La joven fue llevada de inmediato al hospital de Somoto, Juan Antonio Brenes, sin embargo, pese al esfuerzo medico murió.

Su cuerpo fue trasladado al municipio de Mozonte, en Nueva Segovia, de donde era originaria, para sus respectivas honras fúnebres.