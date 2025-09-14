type here...
Buscar
32.7 C
Managua
domingo, septiembre 14, 2025
Sucesos

Joven de 18 años termina sus días embestido por camioneta en Chinandega

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El motorizado Franklin Canales Silva, de 18 años, murió la mañana de hoy domingo impactado por una camioneta en la entrada a la comarca El Chonco, en Chinandega.

Accidente mortal de motorizado en Chinandega hoy
Accidente mortal de motorizado en Chinandega hoy

La víctima se transportaba en una moto placa CH 53-265 cuando supuestamente irrespetó una señal de alto en la zona.

En ese momento fue impactado por la camioneta placa CH 46-287 que conducía Álvaro Zepeda Meza, de 29 años.

En el hecho, el conductor de la camioneta arrastró al motorizado hacia una hondonada a un lado de la vía, donde quedó muerto.

En tanto, el conductor de la camioneta terminó estrellándose contra un árbol, resultando con lesiones de consideración en su humanidad.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456