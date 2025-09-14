Joven de 18 años termina sus días embestido por camioneta en Chinandega

El motorizado Franklin Canales Silva, de 18 años, murió la mañana de hoy domingo impactado por una camioneta en la entrada a la comarca El Chonco, en Chinandega.

Accidente mortal de motorizado en Chinandega hoy

La víctima se transportaba en una moto placa CH 53-265 cuando supuestamente irrespetó una señal de alto en la zona.

En ese momento fue impactado por la camioneta placa CH 46-287 que conducía Álvaro Zepeda Meza, de 29 años.

En el hecho, el conductor de la camioneta arrastró al motorizado hacia una hondonada a un lado de la vía, donde quedó muerto.

En tanto, el conductor de la camioneta terminó estrellándose contra un árbol, resultando con lesiones de consideración en su humanidad.