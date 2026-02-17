Joven conocido como «Chucky» muere por supuesta sobredosis en Ciudad Sandino

Alexander Antonio Chévez Mejía, de 22 años, alias “Chucky”, falleció de un fulminante infarto provocado por una supuesta sobredosis de drogas en la casa de un amigo en el barrio Bello Amanecer, en Ciudad Sandino.

Antes del hecho, su amigo Óscar Alberto Gómez Mayorga, de 26 años, fue a traerlo a un bar de la zona y lo llevó a su casa, pero sus familiares no lo recibieron, por lo que decidió darle posada en su hogar donde murió.

Las autoridades policiales se presentaron al lugar para investigar el caso y determinar las circunstancias del deceso.

El cuerpo de Alexander fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle una autopsia y determinar la causa precisa de su fallecimiento.

