Joven cae detrás de furgón y muere al pasarle sobre su humanidad en Estelí

Un joven identificado como Bryan Elian Zamora Centeno, de 21 años, murió la noche del pasado miércoles al pasarle encima un furgón frente a FERROMAX en la ciudad de Estelí.

Tragedia en Estelí: joven Bryan Zamora fallece aplastado

información preliminar revela que un furgón estaba siendo manejado de retroceso, cuando de pronto por el lugar pasaba detrás Bryan Elian.

Testigos del hecho indicaron que el joven por causas desconocidas se desplomó detrás del pesado vehículo y este le pasó encima.

Tras ocurrir el hecho, al sitio llegaron miembros de Cruz Blanca, pero ya no había nada que hacer por Bryan Elian Zamora Centeno.

El trágico suceso ya es investigado por la policía del Diamante de las Segovias.

