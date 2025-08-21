type here...
Buscar
28.7 C
Managua
jueves, agosto 21, 2025
Sucesos

Joven cae detrás de furgón y muere al pasarle sobre su humanidad en Estelí

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un joven identificado como Bryan Elian Zamora Centeno, de 21 años, murió la noche del pasado miércoles al pasarle encima un furgón frente a FERROMAX en la ciudad de Estelí.

Tragedia en Estelí: joven Bryan Zamora fallece aplastado
Tragedia en Estelí: joven Bryan Zamora fallece aplastado

información preliminar revela que un furgón estaba siendo manejado de retroceso, cuando de pronto por el lugar pasaba detrás Bryan Elian.

Testigos del hecho indicaron que el joven por causas desconocidas se desplomó detrás del pesado vehículo y este le pasó encima.

Tras ocurrir el hecho, al sitio llegaron miembros de Cruz Blanca, pero ya no había nada que hacer por Bryan Elian Zamora Centeno.

El trágico suceso ya es investigado por la policía del Diamante de las Segovias.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456