Joven aparece muerto en una quebrada, en Río San Juan

Como Merlín Antonio Sequeira, de 30 años, fue identificado el cuerpo del joven que fue encontrado si vida con heridas de arma blanca la mañana de ese sábado en la comunidad Conquista #1, específicamente en una quebrada conocida como El Puro, en Río San Juan.

De acuerdo a nuestro corresponsal José Duarte, la víctima era originario de Tamboral Norte, en el municipio de San Miguelito.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias en que ocurrió el crimen, así como dar con el o los responsables del hecho