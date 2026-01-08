Jornalero se asesta machetazo cuando intentaba ganarse el Pan de Cada Día

Un machetazo en la pierna derecha se asestó de manera accidental el jornalero Pedro Rugama Hernández, de 32 años, cuando rozaba un predio montoso, en la comarca San Blas, en Granada.

Pedro Rugama Hernández, de 32 años

El obrero aseguró que estaba alistando la tierra para sembrar maní, cuando el machete se le enredó en la maleza y se asestó el filazo.

El lesionado fue trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde le realizaron 12 puntadas para suturarle la herida.

En el mismo centro asistencial fue atendido Oscar Miranda Hernández, de 18 años, quien se fracturó el brazo derecho al “desmarimbarse” de un árbol de aguacate.

El hecho ocurrió en la comarca La Laguna, en el municipio de Granada, cuando Oscar cortaba la cosecha de aguacate, para luego venderla en el mercado de Masaya.

