Jinotepino que desapareció hace 5 días es hallado muerto en predio montoso

El señor Mauricio Antonio García, de 56 años de edad, fue encontrado muerto en estado de descomposición en unos predios montosos del barrio José Antonio Sánchez Salazar, de Jinotepe, Carazo.

El cuerpo sin vida del infortunado fue descubierto en la parte trasera del hospital Regional Santiago, por personas del sector, quienes avisaron de inmediato a las autoridades de la Policía Nacional.

Al lugar del hallazgo se presentaron familiares del infortunado quienes al identificarlo dijeron que habitaba cerca del puente Belén, y que desapareció desde el pasado sábado 9 de agosto.

Allegados dijeron que a don Mauricio García le gustaban mucho los “piquinyuquis” por lo que se supone que en esas circunstancias fue a parar hasta la zona montosa en donde fue encontrado muerto.

Luego de que la Policía y un forense descartaron mano criminal, el cuerpo de Mauricio fue entregado a los suyos para que procedan a darle cristiana sepultura.

