Jinotepe: Adulto mayor termina hospitalizado al sufrir caída en casa

Con golpes en la cabeza y una herida abierta en el rostro resultó don Roberto Octavio Cabezas Jarquín, de 85 años, al sufrir un accidente casero, en Jinotepe, Carazo.

Conocidos dijeron que don Roberto estaba en su apartamento cuando sufrió un mareo y cayó desmayado, sufriendo la mayoría de golpes en la cabeza.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos quienes trasladaron al lesionado al hospital Regional Santiago, de Jinotepe.

En el mismo centro asistencial fue atendido el motociclista José Vanegas Cortez, de 30 años, quien sufrió golpes y excoriaciones, al estrellarse contra el tronco de un árbol.

El accidente ocurrió en el barrio San Isidro, en el municipio de El Rosario, departamento de Carazo, cuando José Vanegas perdió el control de su moto en circunstancias investigadas por la policía.

