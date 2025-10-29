Jinotegano perece ahogado al intentar cruzar ebrio una quebrada en Quilalí

El ciudadano Denis Ariel Real Reyes, de 38 años, falleció ahogado la noche de ayer martes al intentar cruzar ebrio una quebrada luego de un torrencial aguacero registrado en Quilalí, Nueva Segovia.

Denis Ariel Real Reyes, de 38 años

Denis Real era originario del barrio Linda Vista, de Jinotega, y acostumbraba a ir a trabajar en los cortes de café a la comunidad de Patio Grande, en Quilalí.

Ayer decidió viajar del campo al casco urbano de ese municipio segoviano donde luego de tomarse unos piquinyuquis se arriesgó a cruzar caminando por la quebrada, cuyas corrientes lo arrastraron.

Un trabajador de la empresa Claro, identificado con las iniciales P.J.H., dijo que la lluvia comenzó alrededor de las seis de la tarde y fue intensa, afectando la entrada principal del municipio.

El técnico relató que mientras realizaban labores en la zona, se percataron que el jinotegano fue arrastrado por las aguas crecidas.

Al conocer del hecho, la Policía Nacional y los bomberos trabajaron de manera coordinada en la búsqueda en los ríos El Jícaro y Coco, hasta lograr localizar y recuperar el cuerpo de Denis Real Reyes.

