Jinotegano muere semanas después de haber sido baleado durante batalla campal en Yalí

El señor Toribio Chavarría Montoya, de 42 años, se rindió ante la muerte anoche tras haber pasado hospitalizado durante dos semanas debido a las heridas de gravedad que sufrió en un bochinche en San Sebastián de Yalí, Jinotega.

Toribio Chavarría Montoya, de 42 años

El hombre resultó herido de bala en el abdomen durante el pleito que se originó dentro de un bar y luego se convirtió en batalla campal entre varios parroquianos que estaban bebiendo guaro.

En el mismo bonche salieron lesionados Osman Blandón Rivera, quien sufrió golpes en la cabeza y el tórax; Antonio Martínez Aráuz, de 27 años, herido de machete en la cara, el pecho y el abdomen; y Tyron José Chavarría, de 42 años, con lesiones en la cara y la boca.

