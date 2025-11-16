Jinotegano es ultimado a balazos por su ex cuñado en Wiwilí

Ezequiel Chavaría Rivera, de 27 años, fue asesinado a balazos presuntamente a manos de su ex cuñado de apellido Rayo, en la comarca Santular número 2, ubicada en Wiwilí, Jinotega.

Asesinato de Ezequiel Chavaría conmociona Jinotega

El crimen ocurrió la tarde del sábado, cuando el hondureño de apellido Rayo presuntamente cruzó a terreno nicaragüense y se dirigió a la finca de la familia de Ezequiel Chavaría.

Según Cazadores de Noticias, una vez en el lugar, Rayo le reclamó a Ezequiel por haber dejado a su hermana, dando origen a una acalorada discusión.

En el hecho, el homicida sacó un arma y disparó directo al tórax de Ezequiel Chavaría quien cayó muerto.

Lugareños indicaron que al ver saciada su sed de venganza, Rayo retornó a honduras para no ser capturado por este hecho.

