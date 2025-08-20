Jinotegano es atacado a filazos en pleito al calor de los tragos en San José de Bocay

Vivo de milagro se encuentra Joel Cruz quien recibió un machetazo en el rostro y otro en el cuello a manos de Misael Martínez Sevilla, de 32 años.

Testigos dijeron que los involucrados estaban bebiendo guaro en la comarca San Miguel, en San José de Bocay, cuando iniciaron una discusión por motivos desconocidos.

En el hecho, Misael Martínez desenvainó un machete y se le abalanzó a Joel Cruz, quien por la gravedad de las lesiones fue transferido de Bocay al hospital Victoria Mota, de Jinotega.

Autoridades policiales investigan el paradero del “machetero” Misael Martínez Sevilla, quien huyó con rumbo desconocido.

