Jinotegano es asesinado por coyotes a quienes mandó a comprar su guaro si querían «tapinear»

El señor Martín Jarquín Rodríguez, de 55 años, fue ultimado a cuchilladas por dos sujetos que pretendían beber licor sin gastar un córdoba en la comarca El Subterráneo, en San José de Bocay, Jinotega.

Los informes indican que don Martín salió de la finca Buenos Aires la tarde del domingo.

Mientras consumía licor en un poblado, se le acercaron Abel Gámez Chavarría, de 24 años, y Óscar Danilo Estrada García, de 23.

Ambos sujetos le exigieron que los invitara a beber, a lo que don Martín respondió que la botella era suya y que frente a ellos había un bar donde podían comprar si deseaban seguir tomando.

Los hombres se retiraron, pero entrada la noche lo esperaron en un zanjón por donde don Martín debía pasar para regresar a la finca. En ese lugar lo atacaron con cuchillos hasta causarle la muerte.

El cuerpo sin vida de Martín Jarquín fue encontrado hasta ayer lunes.

Testigos que presenciaron el altercado frente al bar informaron del hecho a la Policía Nacional, lo que permitió la captura de Abel Gámez, mientras que Óscar Estrada continúa prófugo de la justicia.

