Jinotegano delicado tras sufrir trauma craneal severo en circunstancias desconocidas

En el hospital Antonio Lenin Fonseca está siendo atendido por especialistas, Holman Antonio Vanegas Picado, de 19 años, quien sufrió un trauma craneal severo en circunstancias desconocidas en el municipio de Jinotega.

Vanegas Picado fue encontrado inconsciente en una carretera por miembros de Cruz Blanca que lo llevaron al hospital Victoria Mota de la ciudad de Jinotega.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado al centro asistencial capitalino, en tanto la Policía investiga si tuvo un accidente o si fue agredido por alguien.

Al mismo hospital capitalino fue llevado Virgilio Jatniel Matamoros Obregón, de 25 años, quien resultó lesionado en un choque de motocicletas en Ciudad Sandino.

En el Lenin Fonseca también fue atendido un desconocido de unos 60 años de edad, quien fue encontrado en una calle de Nueva Guinea con un trauma craneal severo.

Mientras tanto, al hospital Manolo Morales fueron llevados Alex Omar Briones, de 28 años, y Carlos Antonio Niño, de 36 años, quienes sufrieron golpes y excoriaciones al caer de una moto en el kilometro 12.5 de la carretera a Masaya.

A este mismo centro asistencial fue llevado Arturo Jirón Palacios, de 31 años, quien resultó con una herida en el cuero cabelludo durante una riña en el barrio la Fuente.

