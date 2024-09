Jinotegano casi pierde el brazo por negar un trago

Con un machetazo que casi le arranca el brazo derecho resultó Félix de Jesús Gómez quien fue atacado por el salvaje Wilmer Antonio López González, de 23, quien se arrechó con la víctima por haberle negado un trago de guaro lijón.

El hecho se registró en la entrada a la hacienda Dulce Sueño, en el municipio de San Rafael del Norte, departamento de Jinotega, donde Félix Gómez se encontraba tapineando con su pofi Eusebio González.

“Él se me acercó con un machete filoso y como no le di el trago de guaro me aventó el machetazo a la cabeza, y tuve que meter el brazo derecho para que no me decapitara”, dijo Félix Gómez quien fue trasladado al hospitalito primario de San Rafael del Norte.

Habitantes de la zona al percatarse de la agresión, apedrearon y lincharon a Wilmer Antonio López González quien fue entregado a las autoridades policiales de la localidad.