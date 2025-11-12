Jinotegana revienta a su «amigo con derechos» por bailar con otras

Un ataque de celos le puso fin a una relación de «amigos con derechos» en el barrio San Antonio, de la ciudad de Jinotega.

En este caso la peor parte se la llevó un «Romeo», de 40 años, a quien su novia de ocasiones le reventó los labios, en las afueras de un bar.

El afectado detalló que invitó a su Julieta, de 35 años, a tomarse unas cervezas en el local, sin imaginarse que se encontraría con otras mujeres a las que “les tira el cuento”.

Después de varias horas, se puso a “bailar pegadito” con las otras muchachas, situación que arrechó a la “Julieta” que prefirió irse del bar.

Al seguirla y recordarle el tipo de “relación sin reclamos” que ambos tienen, la fémina le asestó una combinación de “pijazos” en el rostro que lo pusieron a ver “estrellitas”.

A causa de los golpes, el «Romeo» amerita una cirugía en los labios que cuesta 200 dólares en una clínica privada, dinero que tendrá que pagar su “amiga con derecho”, porque de lo contrario, aseguró que “la mete presa”.

