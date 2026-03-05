Jinotega: Presentan a sujeto que mató a finquero porque se negó a invitarlo a beber guaro

La Policía Nacional presentó este jueves al sujeto Erick Abel Gámez Chavarría, de 24 años, quien fue capturado por la muerte a cuchilladas de Martín Jarquín Martínez, de 55 años.

Erick Abel Gámez Chavarría, de 24 años

El crimen sucedió la noche del domingo en la comarca El Subterráneo, de Wiwilí, Jinotega, donde don Martín fue atacado por Erick Abel y Óscar Danilo Estrada García, de 23.

De acuerdo con la información, don Martín había salido de la finca Buenos Aires a divertirse en horas de la tarde, y cuando estaba tomándose sus tragos se acercaron Erick Abel y Óscar Danilo.

Ambos sujetos le exigieron que los invitara a beber, a lo que don Martín respondió que la botella era suya y que enfrente había un bar donde podían comprar guaro si deseaban seguir tomando.

Los hombres se retiraron, pero entrada la noche lo esperaron en un zanjón por donde don Martín debía pasar para regresar a la finca. En ese lugar lo atacaron con cuchillos hasta causarle la muerte.

El cuerpo sin vida de Martín Jarquín fue encontrado hasta la mañana del lunes.

Testigos que presenciaron el altercado frente al bar informaron del hecho a la Policía, lo que permitió la captura de Abel Gámez, mientras que Óscar Estrada sigue prófugo.

