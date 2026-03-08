Jinotega: Ocupantes de motocicleta sienten el «frío de la muerte» al chocar contra un bus en Pantasma

El motociclista José Adonis Pérez, de 22 años, y su acompañante Mario Orozco Centeno, de 19, estuvieron en peligro de muerte la mañana de hoy domingo, al chocar de manera frontal contra un bus.

El aparatoso accidente ocurrió en Santa María de Pantasma, en el departamento de Jinotega, en circunstancias investigadas por la policía de tránsito.

En el hecho, la peor parte se la llevó el motorizado José Adonis Pérez quien sufrió una fractura en el cráneo que lo mantiene delicado en el centro de salud de Pantasma.

En tanto, Mario Orozco sufrió lesiones en el rostro con desprendimiento de varias piezas dentales y lesiones en las piernas.

Otro accidente de tránsito ocurrió en el barrio Aristeo Benavidez, en Estelí, donde chocaron los motociclistas Javier Hidalgo, de 22 años, y Juan Bautista Maldonado, de 55, en circunstancias investigadas por la policía.

A causa del impacto, ambos motorizados sufrieron heridas en el rostro y múltiples lesiones en el cuerpo.

