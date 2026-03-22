Jinotega: motociclista pierde la vida al estrellarse contra camión en Yalí

Víctima de trauma craneal murió la tarde de este domingo el señor Darwin Antonio Reyes Rizo, al estrellarse en motocicleta contra un camión en un tramo de la carretera Yalí-Condega, en el departamento de Jinotega.

Accidente fatal en la curva ‘El Guanacaste’

La fatalidad ocurrió exactamente en la curva conocida como “El Guanacaste”, en la comarca Las Quiatas, supuestamente debió al estado de ebriedad en que conducía la víctima.

Darwin Antonio Reyes Rizo llevaba de pasajero a un amigo suyo, de identidad hasta el momento desconocida, quien resultó con diversos tipos de lesiones y fue llevado a un centro asistencial.

La policía de Yalí investiga las circunstancias exactas en que ocurrió el mortal accidente de tránsito.

