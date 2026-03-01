Jinotega: Licor y velocidad envían a la tumba a conductor de motocicleta

Elvin Ulises Gutiérrez Meza, de 20 años, murió la madrugada de hoy domingo al chocar en motocicleta contra un camión, en la comarca El Bonetillo, en Jinotega.

Al momento de la fatalidad, Gutiérrez Meza conducía ebrio y a exceso de velocidad, y por no guardar la distancia, chocó contra el camión placa JI 79-50

A causa del impacto, Elvin Ulises sufrió un trauma craneal y otras lesiones graves que le causaron una muerte inmediata.

Según las investigaciones, el pesado vehículo estaba a cargo de Álvaro Estrada, de 27 años, quien se estacionó en la vía por supuestos desperfectos mecánicos.

