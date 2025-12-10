Jinotega: Hombre fue hallado sin vida en las aguas del Río Coco

Un desconocido fue encontrado flotando sin vida en las aguas del Río Coco, entre El Santular y Boca de Español, en la zona limítrofe de Honduras con el departamento de Jinotega.

Hallan cuerpo sin vida en el Río Coco, investigan causas

Pobladores de la zona dijeron desconocer las circunstancias en que perdió la vida el hombre, quien vestía pantalón y camiseta color negro, y calzaba zapatos deportivos negros con suela blanca.

Las autoridades de la zona se encuentran investigando con ayuda de los comunitarios la identidad del fallecido y las causas de su deceso.

