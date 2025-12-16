Jinotega: Desconocido es encontrado muerto a cuchilladas en San José de Bocay

Un hombre de identidad desconocida, de unos 30 años, fue encontrado muerto la mañana de hoy martes, en la comarca El Recuerdo, ubicada en San José de Bocay, Jinotega.

Hallan muerto a hombre desconocido en San José de Bocay

El cuerpo del desconocido presentaba heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello, la que le causó la muerte.

El ahora occiso era moreno, delgado, recio y de estatura media. Al momento del hallazgo de su cuerpo vestía una camiseta blanca, pantalón negro y faja café.

Debido a que nadie lo conocía en la zona, el buen samaritano Ismael Jarquín le dio cristiana sepultura.

