Jinotega: chapeador se lleva 3 laptops, 1,600 euros y 20 mil córdobas de camioneta

Por Jonathan Morales
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Un desconocido que se movilizaba con otros sujetos en un auto gris, rompió el vidrio de la ventana de una camioneta estacionada en la carretera a Jinotega, y se llevó varios artículos y dinero entre moneda nacional y extranjera.

La camioneta fue dejada parqueada frente a Fresa Nica el sábado por su dueño mientras realizaba gestiones, y al regresar encontró un vidrio de la ventana trasera quebrado.

El afectado dijo que el delincuente se le llevó una computadora portátil MAC, otra marca HP y una Dell, así como 1,600 euros y 20 mil córdobas en efectivo.

Según el perjudicado donde dejó la camioneta no cubren las cámaras de seguridad y lo único que logró confirmar es que el chapeador se movilizaba en un carro oscuro.

Asimismo, solicitó que si alguien sabe de personas que tengan en venta o les hayan ofrecido esas laptops favor lo llamen al celular número 5724 8017.

De acuerdo con los archivos de noticias de Tu Nueva Radio Ya, entre Tipitapa y los departamentos de Matagalpa, Jinotega y Estelí, circula un auto gris con tres personas a bordo, entre ellos una mujer, que se dedican a chapear vehículos que sus dueños dejan estacionados sin supervisión en distintos negocios.