Jinotega: bañista se ahoga en río de San Rafael del Norte

Un hombre identificado como Luis Alberto Rivera Perez, murió ahogado la tarde de este domingo en el balneario Los Encuentros, en el municipio de San Rafael del Norte, departamento de Jinotega.

Tragedia en balneario Los Encuentros

Luis Alberto habitaba en el barrio William Pineda, en el caso urbano de San Rafael del Norte, donde esta noche está siendo velado por su familia y amistades.

La victima era conocido como “El Chontaleño” y se convirtió en la primera persona que muere por ahogamiento durante Semana Santa en el departamento de Jinotega.