Jinete y su acompañante quedan graves al ser impactados por camión en carretera panamericana norte

En estado de salud delicado quedaron un adulto y un menor de edad, de identidades desconocidas al ser impactado el equino en que viajaban por el camión matrícula MT 48-205 conducido por Antonio de Jesús Angulo Torres de 35 años.

El accidente ocurrió la noche de este sábado, en el municipio de Ciudad Darío, kilómetro 76 de la carretera panamericana norte.

En ese mismo accidente resultó lesionado Melvin Antonio Valle de 33 años, quien viajaba como pasajero del camión.

Los tres lesionados fueron trasladados por miembros de Cruz Blanca al Centro de Salud de Ciudad Darío, donde agentes de la Policía nacional investigan mayores detalles sobre el accidente que dejó 3 lesionados graves y daños materiales.