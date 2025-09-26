Jinete muere debajo de su caballo al caer desde un puente en La Cruz de Río Grande

El jinete Ceferino Dávila Quintanilla murió al caer de un puente con todo y el caballo que montaba, cuando transitaba por la comarca Siawas, ubicada en La Cruz de Río Grande, Caribe Sur.

Lugareños dijeron que después de su jornada laboral, don Ceferino galopaba hacia su casa y al pasar por un puente de madera, el caballo resbaló y se fue de un lado.

En la caída, don Ceferino quedó boca abajo en una zanja con agua sucia y el caballo sobre él, pereciendo ahogado en el cúmulo de agua.

El cuerpo de Dávila Quintanilla fue encontrado debajo de su caballo que también murió en el hecho.

