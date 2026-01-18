Isla de Ometepe: Joven desaparece arrastrado por corriente en La Punta de La Paloma

En calidad de desaparecido se encuentra el joven José Gabriel Artola Pérez, de 25 años, quien hoy domingo fue arrastrado por una corriente del Lago Cocibolca, en la Isla de Ometepe.

Joven desaparecido en el Lago Cocibolca, Isla de Ometepe

Cazadores de Noticias informaron que José Gabriel y otros tres familiares estaban dándose un chapuzón en el balneario Punta Jesús María, conocido popularmente como “Punta de la Paloma”, en el municipio de Moyogalpa.

En ese momento, una corriente arrastró a los 4 jóvenes, de los cuales José Gabriel no puso nadar para ponerse a salvo.

Artola Pérez es originario del municipio de Nueva Guinea, Caribe Sur, de donde se trasladó en excursión al popular balneario rivense.

Efectivos de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua realizan labores de búsqueda y rescate del joven caribeño.

