Irresponsable motociclista arrolla y deja en paso de muerte a hombre de 70 años al ver a la policía atendiendo accidente

Un adulto mayor no identificado y de unos 70 años de edad, sufrió graves lesiones anoche al ser atropellado por un motociclista frente a Pollo Pio Pio en una de las calles de Bilwi, Caribe Norte.

Accidente en Bilwi: adulto mayor herido por motociclista

El accidente ocurrió en la zona conocida como “Vuelta del Indio”, donde minutos antes había ocurrido la colisión entre una motocicleta y un taxi, en el que solo se informó hubo daños materiales.

Cuando la policía de tránsito realizaba las investigaciones y regulaba el tráfico se apareció la moto que era conducida a exceso de velocidad y al observó a los oficiales realizó una peligrosa maniobra girando en “U” arrollando al adulto mayor.

Del impacto el ciudadano quedó tendido en el pavimento boca abajo inconsciente y sangrando por lo que la policía llevó al hombre en un taxi al hospital Nuevo Amanecer, en tanto el motociclista huyo, el que es taloneado.



