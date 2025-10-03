Irresponsable motociclista arrolla y deja en paso de muerte a hombre de 70 años al ver a la policía atendiendo accidente

Un adulto mayor no identificado y de unos 70 años de edad, sufrió graves lesiones anoche al ser atropellado por un motociclista frente a Pollo Pio Pio en una de las calles de Bilwi, Caribe Norte.
El accidente ocurrió en la zona conocida como “Vuelta del Indio”, donde minutos antes había ocurrido la colisión entre una motocicleta y un taxi, en el que solo se informó hubo daños materiales.
Cuando la policía de tránsito realizaba las investigaciones y regulaba el tráfico se apareció la moto que era conducida a exceso de velocidad y al observó a los oficiales realizó una peligrosa maniobra girando en “U” arrollando al adulto mayor.
Del impacto el ciudadano quedó tendido en el pavimento boca abajo inconsciente y sangrando por lo que la policía llevó al hombre en un taxi al hospital Nuevo Amanecer, en tanto el motociclista huyo, el que es taloneado.