Irresponsable conductor de camioneta impacta a motociclista en Managua

Con el rostro ensangrentado y posibles fracturas en su humanidad resultó un joven después de ser impactado y arrastrado por varios metros con todo y su motocicleta placa M 276-768 por la camioneta Toyota matrícula M 409-186, la noche de este sábado.

El accidente de tránsito se registró en las cercanías de la Zona Franca Las Mercedes, en carretera norte, Managua.

Miembros de socorro de la Cruz Blanca auxiliaron al motociclista, trasladándolo al hospital más cercano, en tanto, agentes policiales investigan el caso y al conductor de la camioneta que manejaba en aparente estado de ebriedad.