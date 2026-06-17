Sucesos

Investigan robo y sacrilegio en iglesia San Francisco de Asís en Estelí

Por Jonathan Morales
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La Policía Nacional, bajo el mando del Jefe Departamental de Estelí, Comisionado General Alejandro Ruiz Martínez, investiga el robo y los daños materiales perpetrados en la Iglesia San Francisco de Asís, ubicada en el barrio El Rosario.

Robo en Iglesia San Francisco de Estelí indigna
Robo en Iglesia San Francisco de Estelí indigna

Tres patrullas policiales y la técnica canina se presentaron al templo este martes para recopilar evidencias, revisar cámaras de seguridad y tomar declaraciones del párroco Sixto Muñoz.

Los delincuentes ingresaron al área de la sacristía utilizando una escalera metálica. Entre los bienes sustraídos se encuentran varios instrumentos musicales (incluyendo dos guitarrones y una vihuela), un cilindro de gas butano, mesas plegables, un bidón de aceite y la imagen del Divino Niño.

La imagen religiosa fue sacada de una bodega, destruida parcialmente y lanzada a un cauce cercano entre los barrios 14 de Abril y El Rosario, donde fue localizada gracias al rastreo de un can policial.

El párroco Sixto Muñoz lamentó la pérdida de valores de los autores al atentar contra un lugar sagrado y agradeció la oportuna intervención de las autoridades.

Por su parte, la servidora del templo Teresa Huete instó a la población a no comprar los objetos robados y a reportar cualquier información.

Como resultado preliminar de las investigaciones en curso, la Policía Nacional ya mantiene retenidas a varias personas en calidad de sospechosas para el esclarecimiento total del caso.

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