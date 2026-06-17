Investigan robo y sacrilegio en iglesia San Francisco de Asís en Estelí

La Policía Nacional, bajo el mando del Jefe Departamental de Estelí, Comisionado General Alejandro Ruiz Martínez, investiga el robo y los daños materiales perpetrados en la Iglesia San Francisco de Asís, ubicada en el barrio El Rosario.

Robo en Iglesia San Francisco de Estelí indigna

Tres patrullas policiales y la técnica canina se presentaron al templo este martes para recopilar evidencias, revisar cámaras de seguridad y tomar declaraciones del párroco Sixto Muñoz.

Los delincuentes ingresaron al área de la sacristía utilizando una escalera metálica. Entre los bienes sustraídos se encuentran varios instrumentos musicales (incluyendo dos guitarrones y una vihuela), un cilindro de gas butano, mesas plegables, un bidón de aceite y la imagen del Divino Niño.

La imagen religiosa fue sacada de una bodega, destruida parcialmente y lanzada a un cauce cercano entre los barrios 14 de Abril y El Rosario, donde fue localizada gracias al rastreo de un can policial.

El párroco Sixto Muñoz lamentó la pérdida de valores de los autores al atentar contra un lugar sagrado y agradeció la oportuna intervención de las autoridades.

Por su parte, la servidora del templo Teresa Huete instó a la población a no comprar los objetos robados y a reportar cualquier información.

Como resultado preliminar de las investigaciones en curso, la Policía Nacional ya mantiene retenidas a varias personas en calidad de sospechosas para el esclarecimiento total del caso.

