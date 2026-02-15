Investigan mano criminal en incendio que dejó sin vivienda a familia de Estelí

Reducida a escombros quedó la humilde vivienda de doña Milagros del Socorro Rivera Figueroa, de 42 años, al incendiarse la mañana de hoy domingo, en la comarca Plan Grande, localizada en el municipio de Estelí.

Las llamas destruyeron la estructura de madera y zinc, dos camas, una mesa de madera, enseres de cocina, ropa y herramientas para labores agrícolas.

La perjudicada detalló que la tarde del sábado salió de su casa y no se la dejó encargada a nadie, sin embargo, se cercioró de que no quedara el fuego encendido, ni electrodomésticos conectados.

Doña Milagros presume que el incendio fue provocado, debido a los constantes problemas que tiene con una vecina, cuyo ganado ingresa a su propiedad y le daña sus plantaciones de maíz y frijoles.

Autoridades policiales de la zona amplían las investigaciones del caso para esclarecer las causas exactas que originaron el incendio.

