Investigan homicidio e incendio de vivienda en Comunidad Cerro Guácimo, El Castillo

Efectivos de la Policía Nacional están investigando las circunstancias en torno a la muerte del joven Gabriel Ordóñez, cuyo cuerpo fue localizado este lunes tras registrarse un ataque armado e incendio en su propiedad, ubicada en la comunidad Cerro Guácimo, jurisdicción del municipio de El Castillo, en el departamento de Río San Juan.

Gabriel Ordóñez

Habitantes de la zona informaron que la tarde de ayer domingo 14 de junio escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y, posteriormente, observaron una columna de humo proveniente de la vivienda de la víctima.

Al acercarse a verificar la situación, constataron que el inmueble había sido consumido por completo por las llamas. Debido a que la comunidad más cercana se sitúa a hora y media de camino a pie, el reporte ante las autoridades llegó tiempo después.

Fue hasta el día de hoy que una comisión de pobladores y miembros de la Policía Nacional lograron ingresar a la escena, encontrando el cadáver de Ordóñez entre los escombros. De forma preliminar, se informó que el cuerpo presenta evidentes signos de violencia provocados antes del incendio.

Los peritos policiales mantienen acordonada la escena del crimen para realizar el levantamiento de evidencias pertinentes que permitan esclarecer la identidad y el paradero de los autores de este lamentable suceso.

