Investigan a nicaragüense embarazada que fingió secuestro en Costa Rica

La nicaragüense Katherine Vanessa Gadea Herrera, de 24 años, está siendo investigada por las autoridades del Organismo de Investigación Judicial, de Costa Rica, por haber simulado su secuestro.

Katherine Vanessa Gadea Herrera, simula su secuestro en Costa Rica

La denuncia inicial indicaba que Gadea desapareció el pasado 15 de enero cuando avisó a su familia que, debido a fuertes contracciones, iría sola a dar a luz a un hospital de San José, la capital costarricense.

Sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó este lunes que la desaparición fue fingida por la propia mujer, lo que la coloca ahora bajo investigación por simulación de delito.

Según el OIJ, tras realizar investigaciones, se determinó que la joven no estaba desaparecida y que los mensajes y fotos inquietantes recibidos por sus familiares, en los que se hablaba de su muerte y del estado de su bebé, fueron parte de una fabricación.

El caso generó conmoción en las redes sociales, donde circulaban imágenes que mostraban supuestamente a la joven herida y mensajes que sugerían que había sido agredida.

Uno de los mensajes supuestamente recibido por la familia contenía fotos de la joven, aparentemente ensangrentada, junto a un mensaje macabro: «A mí no me interesa ese bebé, vieras cómo se retuerce de dolor hasta gusto me da».

Sin embargo, las investigaciones revelaron que todo fue una mentira. Por el momento, Katherine no ha sido detenida y se desconoce si enfrentará medidas legales específicas.

El caso, que inicialmente suscitó preocupación y solidaridad, ahora ha derivado en interrogantes sobre las motivaciones detrás de la simulación y las implicaciones legales para la joven.

Por ahora, el caso ya pasó a mano de las autoridades costarricenses y continúan las indagaciones.