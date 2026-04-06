Intensifican esfuerzos para apagar incendio en Reserva Apante

Este lunes, unas 100 personas continúan trabajando para apagar el incendio forestal en la reserva Apante, en el departamento de Matagalpa, que inició el pasado sábado.

Llamas y humo sobre el Cerro Apante, Matagalpa.

Hasta ahora, de las 70 manzanas afectadas por el incendio, 16 han sido consumidas en totalidad por el fuego.

Las autoridades aseguran que no hay daños en la fauna ni en la zona protegida. En el lugar están trabajando de manera conjunta Bomberos Unidos, el Ejército, Bomberos Voluntarios y brigadas comunitarias.



