Infarto mata a furgonero guatemalteco en estacionamiento de Chinandega

Sin vida fue encontrado ayer el ciudadano guatemalteco Pablo Rosendo López Martínez, de 46 años de edad, dentro de la cabina de un cabezal estacionado en el parqueo de una gasolinera de la ciudad de Chinandega.

Hallan sin vida a guatemalteco en Chinandega

El hallazgo fue hecho ayer a las 7 de la noche, en el parqueo de la gasolinera Agateyte, ubicada al costado este de la Rotonda Agateyte en el municipio de Chinandega, por el mecánico Carlos Humberto Urroz Espinales.

En declaraciones a la policía Carlos Humberto, dijo que fue enviado por el propietario del cabezal el guatemalteco Nelson Aurelio de León, luego desde que en horas de la mañana del pasado domingo ya no lograra comunicarse con la víctima Pablo López, quien le dijo que estaba reparando unas llantas.

El pasado sábado Pablo Rosendo López Martínez, salió de Guatemala conduciendo el cabezal color anaranjado, placa C 949 BPV, con destino a Costa Rica, llevando un cargamento de bobinas de plástico en rollos.

Aunque de forma preliminar se conoce que el guatemalteco, falleció a causa de un infarto por sobredosis de droga, este tenía heridas de arma blanca, por lo que el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, en Managua, para determinar las causas exactas del deceso.

