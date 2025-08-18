Infarto mata a caraceño cuando iba ganarse la vida como taxista en Dolores

Producto de un potente infarto al corazón murió este domingo el señor Norman Sandino García, de 54 años de edad, quien habitaba en el municipio de Dolores, departamento de Carazo
Según la información proveniente de esa zona del país, don Norman estaba alistándose para ir a trabajar como taxista, cuando le sobrevino el infarto.
La familia del hombre lo traslado de inmediato al hospital Santiago, en Jinotepe, pero don Norman llegó sin signos vitales.
Don Norman Sandino García, de 54 años, habitaba en Dolores, del Maxi Pali, 5 cuadras abajo, donde se realiza su vela y este lunes saldrá su cortejo fúnebre.