Infarto cardíaco le arrebata la vida a un jinotepino

El ciudadano Jaime Rodríguez de 65 años de edad, falleció a causa de un letal infarto cardíaco que le sorprendió cuando se daba un baño en su vivienda ubicada en Villa Esperanza de la ciudad de Jinotepe, Carazo, la noche de este jueves.

Los familiares de don Jaime al encontrarlo inconsciente en el baño, lo trasladaron de inmediato en vehículo particular al hospital Regional Santiago, donde los médicos no pudieron hacer nada por salvarle pues ya no tenía signos vitales.

El cuerpo de don Jaime, quien padecía problemas cardíacos fue retirado por sus familiares para darle el último adiós.