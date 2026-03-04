Infarto acaba con la vida de «Sarro» reconocido carga bates del Estelí

El ciudadano David de los Santos Pérez, de 49 años, falleció a causas de un infarto en el hospital regional César Amador Molina, de Matagalpa, la madrugada de este miércoles

David de los Santos Pérez, de 49 años

Familiares dijeron que David se encontraba visitándolos en Matagalpa, cuando expresó que sentía un fuerte dolor en el pecho, por lo que fue llevado de inmediato al hospital donde falleció.

David era conocido cariñosamente como «Sarro» y por muchos años fue el cargabates del equipo de béisbol El Tren del Norte, de Estelí, y de varios equipos de softbol del Diamante de La Segovia.

El cuerpo de David Pérez será velado y sepultado en Matagalpa porque en vida expresó su deseo de que cuando muriera lo enterraran a la par de su madre, quien descansa en la Perla del Septentrión.

