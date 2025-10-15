Infante perece ahogado al caer de cabeza en balde de agua en San José de Los Remates

El niño Noel Antonio Luna Martínez, de apenas 3 años, pereció ahogado la mañana de ayer lunes, en un hecho que llevó luto y dolor a una familia boaqueña.

La desgracia sucedió en el sector de Las Casitas – El Zapote, en el barrio El Progreso, de San José de los Remates, Boaco, en donde el pequeño cayó de cabeza en un balde con agua.

Habitantes de la zona indicaron que el pequeño se encontraba jugando en su vivienda cuando de pronto se agachó en un balde lleno con agua y al perder el equilibrio quedó con los pies hacia arriba, falleciendo ahogado.

Luego de que las autoridades conocieron del caso y realizaron las respectivas investigaciones del caso, determinaron muerte accidental y procedieron a entregar el cuerpecito del niño a su mamá, Rosibel Martínez García.

