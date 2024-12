Increíble, cambista de moneda extranjera olvida bolsa con 290 mil córdobas dentro de taxi en Carazo

Bajando todos los santos del cielo se encuentra Carlos Alberto Vargas Velásquez, de 56 años de edad, para que el amigo del volante que conduce el taxi color blanco, placa CZ 15-129, se halla percatado de la bolsa con 290 mil córdobas que dejó olvidada este sábado y se la regrese.

“En la bolsa ando 240 mil córdobas, 390 dólares y 10 mil colones…yo venía sentado atrás en el taxi y la bolsa la puse a mi lado, al llegar a mi destino la esquina del Banpro, me baje del vehículo y di unos cuantos pasos cuando me percaté que no baje la bolsa”, dijo Carlos.

Don Carlos junto a otro colega identificado como Miguel Ángel trató de darle persecución al taxi pero fue en vano.

El afectado ya interpuso una denuncia ante las autoridades de la Policía Nacional y pide a las personas que tengan información del taxi por favor se comuniquen al teléfono: 8546-3802.