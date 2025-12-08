Incendios dejan sin hogar a cuatro familias y a otras dos con cuantiosas pérdidas en Managua y Jalapa

Un incendio supuestamente causado por un cortocircuito dejó anoche sin vivienda a una familia que habitaba frente al colegio Pureza de María, en el anexo de Villa Libertad, Distrito Siete de Managua.

El siniestro afectó la casa de manera total y otras dos de manera parcial, informaron cazadores de noticias.

Los bomberos del mercado Iván Montenegro llegaron al lugar a sofocar las llamas e investigar las causas precisas del siniestro.

De igual manera, en horas de esta madrugada ocurrió otro siniestro que destruyó una vivienda en el barrio Acahualinca, Distrito Dos de Managua.

El incendio sucedió de las Huellas de Acahualinca, una cuadra al norte en circunstancias que investigan los bomberos y la policía.

Mientras que en la comarca Las Uvas, municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, se quemó la vivienda propiedad de Elvia de Jesús Ramos Blandón; de 46 años, y José Javier Ramos Montiel, de 47.

Las autoridades presumen que el siniestro fue provocado ya que se detectaron dos fuentes de origen del fuego en dos lados opuestos de la casa

La policía investiga quien y por qué incendiaron la humilde vivienda de la pareja donde se calcularon las pérdidas en más de 10 mil córdobas.

