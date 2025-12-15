Incendio supuestamente provocado arrasa vivienda con todos sus enseres en Estelí

Una casa construida de madera y zinc fue arrasada por un voraz incendio ocurrido la mañana de este lunes en el barrio Camilo Segundo, en la ciudad de Estelí.

Incendio arrasa vivienda en Estelí: sin heridos reportados

Las columnas de humo eran visibles desde distintos puntos de la ciudad, lo que generó alarma entre los vecinos, quienes temían que las llamas se propagaran a otras viviendas.

Ante la emergencia, miembros de los Bomberos se movilizaron al lugar y controlaron el fuego en pocos minutos.

Afortunadamente, no se reportaron personas con quemaduras ni lesionadas; sin embargo, la vivienda quedó reducida a cenizas, perdiéndose todos los bienes de su interior.

Pobladores del sector dijeron que el siniestro fue causado por una persona con discapacidad mental que junto a otras personas son inquilinas en la propiedad.

La señora Salvadora Talavera, dueña de la vivienda, también señaló que fue una persona con problemas mentales quien supuestamente inició el fuego.

El comisionado José Ramón Montano, jefe de los bomberos en Estelí, se encuentran investigando las causas exactas del siniestro.

Mientras tanto, los vecinos expresaron su solidaridad con la familia afectada ante la difícil situación que enfrentan tras perderlo todo en el incendio.

