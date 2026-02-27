Incendio repentino arrasa con 500 pacas de forraje de caña en Sukarne, en carretera Vieja a León

Un total de 500 pacas de forraje de caña de azúcar se quemaron este viernes a causa de un incendio que se desató a las 8 con 30 minutos de la mañana en la empresa Ganadería Integral de Nicaragua (GINSA) SuKarne, ubicada del kilómetro 34 y medio de la carretera vieja a León, 1,200 metros al sur.

Al sitio del siniestro se desplazó una cisterna de los bomberos que se unió a las labores de 4 pipas de la empresa, dos palas mecánicas y cuatro medios más, que se encargaron de separar el material en combustión para el control y extinción del fuego.

Afortunadamente, el incendio ocurrido en el patio número 2 no causó afectaciones humanas ni en la estructura en donde se encontraban almacenadas 15 mil pacas de forraje de caña.

Tras el control del fuego, los expertos determinaron que el incendio ocurrió porque el montón de caña no estaba bien apretado y tenía mucha humedad. Esto activó bacterias que generaron calor por sí solas hasta que el forraje cogió fuego, sin necesidad de una llama externa.