type here...
Buscar
28.7 C
Managua
viernes, agosto 15, 2025
Sucesos

Incendio reduce a escombros bodega en un barrio de la ciudad de Rivas

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Consumida a cenizas quedó una bodega de artículos varios en el barrio Eduardo Alvarado, en la ciudad de Rivas, ayer a las 11 de la noche, propiedad de Marlon Romero.

Los vecinos rescataron a doña Martha Romero, quien estaba en la casa donde estaba la bodega que se siniestro por completo, dejando cuantiosas pérdidas materiales.

Dos vehículos apaga fuego de los Bomberos Voluntarios, llegaron al lugar para sofocar las llamas y evitar que se extendiera a las propiedades vecinas.

Los bomberos y la policía laboran esta mañana en el escombreo para determinar las causas que provocaron el siniestro.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456