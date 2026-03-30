Incendio por explosión de cilindro de gas deja a familia sin vivienda en San Juan de Río Coco

Una familia de la comarca Las Grietas, en el municipio de San Juan del Río Coco, Madriz, perdió todas sus pertenencias y su vivienda tras un voraz incendio provocado por la explosión de un cilindro de gas butano.

El siniestro dejó cuantiosos daños materiales para los señores Cándida Romero, Leopoldo Pérez y otros cuatro miembros de su familia.

Según relatos de testigos, el incidente se originó poco después de que la señora Romero instalara un cilindro de gas recién adquirido, el cual aparentemente presentaba desperfectos en su válvula, provocando una fuga y la posterior explosión.

Las llamas se propagaron con rapidez, consumiendo la estructura y los enseres domésticos de la humilde familia.

Al lugar se presentaron unidades de la Dirección General de Bomberos para sofocar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran viviendas vecinas, contando con el apoyo solidario de los pobladores de la zona.

Asimismo, oficiales de la Policía Nacional llegaron para realizar las investigaciones pertinentes y determinar las causas exactas del siniestro, que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar.

Ante esta difícil situación, los afectados han hecho un llamado a la solidaridad de las personas de buen corazón que deseen brindarles apoyo para reconstruir su hogar y recuperar parte de sus bienes.

