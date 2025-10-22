Incendio en vivienda de Los Brasiles deja a familia solo con la ropa que andaban puesta
Una familia del barrio Los Alemanes, en la comunidad de Los Brasiles, en Mateare, Managua, perdió todas sus pertenencias en un incendio originado en un abanico a eso de la madrugada de este miércoles.
Liliam Miranda Rodríguez, propietaria de la vivienda, relató que ella, su esposo y su hijo lograron salir a tiempo, evitando una tragedia humana.
Sin embargo, las lenguas de fuego consumieron todos los enseres del hogar.
Miembros de los Bomberos, con ayuda de vecinos, lograron sofocar las llamas y evitar su propagación a otras casas.
Visiblemente afectada, doña Liliam Miranda señaló que ahora solo les queda la ropa que llevaban puesta.
La familia hizo un llamado solidario a la población para recibir apoyo en la reconstrucción de su hogar y la donación de alimentos, ropa o materiales de construcción.
Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 8175-9743.